Las temperaturas seguirán frescas para este domingo en el país

Un hombre se desplaza en su pasola con abrigo y la cabeza cubierta. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

Para este domingo, las temperaturas continuarán frescas y agradables en gran parte del país, especialmente durante la noche y en zonas montañosas y valles del interior. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, la sensación térmica podría tornarse aún más fría tras el paso de un frente frío.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 20 y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 y 30 °C, según informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su boletín.

El organismo meteorológico explicó que los remanentes de un sistema frontal mantendrán un cielo medio nublado en ocasiones sobre gran parte del Cibao. Durante la mañana se esperan chubascos aislados en provincias como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná, así como en zonas del este del país, incluyendo El Seibo y La Altagracia.

Para la tarde, las precipitaciones serán más escasas, predominando un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos y aisladas ráfagas de viento.

Sin embargo, para la noche, el acercamiento de otro sistema frontal provocará lluvias débiles a moderadas en provincias del noroeste y norte del país, como Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Recomendaciones

En la costa atlántica, se recomienda a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones navegar cerca del perímetro costero y no aventurarse mar adentro, debido a olas y vientos anormales.

Pronóstico para lunes y martes

Para mañana lunes, desde horas de la madrugada, se producirán lluvias débiles a moderadas, acompañadas de ocasionales ráfagas de viento, en provincias cercanas al litoral atlántico como Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y La Altagracia, producto de la incidencia de un sistema frontal.

En la tarde, las lluvias se extenderán hacia Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Santiago Rodríguez.

El martes, persistirá un ambiente con escaso contenido de humedad, predominando un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos, condiciones favorables para la realización de actividades al aire libre.