COE recomienda a embarcaciones de la costa Atlántica permanecer en puerto por oleaje peligroso
Dijo que se espera el deterioro de la costa marítima dentro de las próximas 24 a 48 horas
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este domingo una restricción de navegación para la costa norte del país, debido al deterioro de las condiciones marítimas que se espera persistan durante las próximas 24 a 48 horas.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el oleaje y las ráfagas de viento representan un peligro para las embarcaciones de pequeño y mediano calado, indicó el organismo en su boletín de las 5:30 de la tarde.
Zonas bajo restricción
La medida aplica específicamente en la costa Atlántica, en el tramo comprendido desde:
- Cabo San Rafael (provincia La Altagracia).
- Hasta Punta Mangles (provincia El Seibo).
Recomendación oficial
El organismo instó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto para evitar incidentes lamentables.
Un sistema frontal provocará aguaceros este viernes en varias provincias del país
El COE explicó que esta condición es producto de fenómenos meteorológicos que generan olas por encima de lo normal y ráfagas de viento inestables.
Dijo que las autoridades mantienen el monitoreo constante y piden a la población costera mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales.