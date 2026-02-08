×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
COE
COE

COE recomienda a embarcaciones de la costa Atlántica permanecer en puerto por oleaje peligroso

Dijo que se espera el deterioro de la costa marítima dentro de las próximas 24 a 48 horas

    Expandir imagen
    COE recomienda a embarcaciones de la costa Atlántica permanecer en puerto por oleaje peligroso
    La advertencia del COE es para la costa Atlántica. (ARCHIVO/DL)

    El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este domingo una restricción de navegación para la costa norte del país, debido al deterioro de las condiciones marítimas que se espera persistan durante las próximas 24 a 48 horas.

    De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el oleaje y las ráfagas de viento representan un peligro para las embarcaciones de pequeño y mediano calado, indicó el organismo en su boletín de las 5:30 de la tarde.

    Zonas bajo restricción

    La medida aplica específicamente en la costa Atlántica, en el tramo comprendido desde:

    • Cabo San Rafael (provincia La Altagracia).
    • Hasta Punta Mangles (provincia El Seibo).

    Recomendación oficial

    El organismo instó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcacionespermanecer en puerto para evitar incidentes lamentables.

    El COE explicó que esta condición es producto de fenómenos meteorológicos que generan olas por encima de lo normal y ráfagas de viento inestables.

    Dijo que las autoridades mantienen el monitoreo constante y piden a la población costera mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.