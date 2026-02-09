Lluvias dispersas en varias provincias este lunes por incidencia de sistema frontal

Clima en RD: Temperaturas seguirán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este lunes, la incidencia de un débil sistema frontal ubicado al norte del país, con lento desplazamiento, junto a los efectos orográficos propios de la geografía nacional, generarán lluvias débiles, que podrían ser localmente moderadas, acompañadas de ráfagas de viento aisladas en varias provincias del litoral Atlántico, el valle del Cibao y la cordillera Central.

La institución explicó que, estas precipitaciones se presentarán principalmente en localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Valverde, Monseñor Nouel, Santiago Rodríguez, Santiago, Hermanas Mirabal, Montecristi, La Vega, Sánchez Ramírez y Duarte.

No obstante, el Indomet señaló que, para el resto del país, se observará un cielo con nubes dispersas y ráfagas de viento moderadas en ocasiones.

Temperaturas

Asimismo, destacó que las temperaturas seguirán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, debido a la época del año y a la influencia del viento frío de componente norte, principalmente en los sistemas montañosos y valles del interior del país, donde podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas.

Respecto a las condiciones marítimas, la entidad recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa Atlántica, permanecer en puerto, debido al deterioro gradual de las condiciones marítimas, oleaje anormal y viento moderado a fuerte en ocasiones.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas a través de su portal web, indomet.gob.do, y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.