El COE emite alerta para embarcaciones y bañistas por oleaje peligroso de hasta 10 pies de altura

Clima en RD: El Centro de Operaciones de Emergencias ha emitido una alerta verde para la franja costera norte. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió nivel de alerta verde para toda la franja costera norte del país, desde Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), ante la posibilidad de inundaciones costeras menores, especialmente durante el período de marea alta, pudiendo presentarse en algunos puntos olas de hasta 10 pies.

En su nueva recomendación las autoridades no solo se refieren a las embarcaciones, sino que extienden la advertencia a los bañistas de la costa norte pidiéndoles quedarse en tierra.

"En la costa Atlántica (costa norte), se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia) y se exhorta a bañistas a tomar precauciones, seguir las reglas de las banderas de playa y permanecer en tierra", indica el Indomet.

En tanto que en costa la caribeña desde Isla Beata (Pedernales) hasta playa Barahona (Barahona) se recomienda permanecer en puerto también las embarcaciones. En el resto pueden realizar sus operaciones con precaución.

¿Hasta cuándo?

De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), las condiciones marítimas continúan deteriorándose de manera significativa tanto en la costa atlántica como en la caribeña.

Según el informe, esta situación de oleaje anormal se mantendría por un período estimado de 24 a 48 horas, por lo que se prevé, que el oleaje retorne a la normalidad paulatinamente a partir del próximo jueves tanto en la costa atlántica como la caribeña.

Respetar banderas rojas

De igual forma, los bañistas son llamados a tomar precauciones, respetar el sistema de banderas de playa, seguir las orientaciones de las autoridades locales y permanecer en tierra mientras persistan estas condiciones.

Condiciones marítimas por zonas

Cabo Rojo-Beata (Pedernales): Olas de 5 a 7 pies de altura, aumentando mar adentro.

de altura, aumentando mar adentro. Parque Nacional del Este-Cabo Engaño (La Altagracia): Olas de 8 a 10 pies de altura, aumentando mar adentro.

de altura, aumentando mar adentro. Cabo Engaño-Miches (La Altagracia y El Seibo): Olas de 8 a 10 pies de altura, aumentando mar adentro.

de altura, aumentando mar adentro. Cabo Cabrón- Cabo Francés Viejo (Samaná y Nagua): Olas de 5 a 7 pies de altura, aumentando mar adentro.

de altura, aumentando mar adentro. Cabo Francés Viejo-La Isabela (Nagua, Espaillat y Puerto Plata): Olas de 7 a 9 pies de altura, aumentando mar adentro.

de altura, aumentando mar adentro. La Isabela-Bahía de Manzanillo (Puerto Plata y Montecristi): Olas de 5 a 7 pies de altura, aumentando mar adentro.

de altura, aumentando mar adentro. Parque Nacional del Este (San Cristóbal, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia): Olas de 4 a 6 pies de altura, aumentando mar adentro.