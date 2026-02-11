Autoridades mantienen la recomendación marítima a embarcaciones y bañistas por oleaje peligroso

Clima en RD: El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre oleaje peligroso en las costas del país. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) mantiene la recomendación este miércoles a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica, debido a oleaje peligroso desde Bahía de Manzanillo, en Montecristi, hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.

Mientras tanto, en la costa caribeña se mantiene la recomendación desde Isla Beata, en Pedernales, hasta playa Barahona, en la provincia Barahona. Para el resto del litoral, la entidad indicó que las operaciones marítimas pueden realizarse con precaución.

La entidad también exhortó a los bañistas a tomar medidas preventivas ante la posibilidad de corrientes de resaca y a respetar las indicaciones de las banderas en las playas, especialmente en el tramo comprendido desde Puerto Plata hasta Cabo San Rafael.

A la vez, exhortó a los bañistas a tomar precauciones, debido a posibles corrientes de resaca y seguir las reglas de las banderas de playa, especialmente desde Puerto Plata, hasta cabo San Rafael (La Altagracia).

Te puede interesar El COE emite alerta para embarcaciones y bañistas por oleaje peligroso de hasta 10 pies de altura

LLuvias

En cuanto a las condiciones del tiempo, Indomet informó que las temperaturas continuarán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, producto de la temporada invernal y de la incidencia de un viento moderado a fuerte del norte/noreste.

Estas condiciones serán más notorias en zonas montañosas, sierras y valles del interior, donde además podrían registrarse episodios de niebla y neblina.

Desde la madrugada, las imágenes de radar muestran lluvias dispersas y pasajeras sobre localidades de Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, entre otras provincias del interior. Estas precipitaciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la mañana.

Para la tarde, se prevé un ambiente mayormente favorable para actividades al aire libre en todo el país. No obstante, no se descartan lluvias aisladas y de corta duración en provincias como El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monseñor Nouel, Duarte y Espaillat, asociadas al arrastre del viento y a una débil vaguada localizada al noreste del territorio nacional.