El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias este jueves

Clima en RD: Oleaje peligroso y alerta verde lluvias en varias provincias de República Dominicana. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este jueves nivel de alerta verde para cinco provincias ante las lluvias que se prevén por una vaguada asociada a un sistema frontal que se ubicará próximo a la parte norte de las islas Bahamas.

Las provincias Espaillat, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Duarte y Hermanas Mirabal fueron colocadas en alerta ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas, debido a la ocurrencia de aguaceros.

El COE exhortó a los residentes en zonas de alto riesgo a mantenerse atentos a los boletines oficiales y a tomar las precauciones necesarias. De manera particular, pidió evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volumen de agua.

La entidad explicó que la alerta verde se declara cuando las expectativas sobre un fenómeno permiten prever la posible ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población, pudiendo ser de alcance parcial o total.

Lluvias

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este jueves un sistema frontal se ubicará próximo a la parte norte de las islas Bahamas y una vaguada asociada en varios niveles favorecerá, junto a la humedad proveniente del este del país, la entrada de nublados con aguaceros moderados en ocasiones.

Estas lluvias serían en las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná. Posteriormente, se extenderán hacia Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Santiago.

Oleaje anormal

Las autoridades meteorológicas mantienen este jueves las recomendaciones a los bañistas y a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en un área de la costa atlántica ante el oleaje anormal.

En el caso de los bañistas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) hizo un llamado a tomar medidas preventivas ante la posibilidad de corrientes de resaca y a respetar las indicaciones de las banderas en las playas, principalmente en el tramo comprendido desde Puerto Plata hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica, debido a oleaje peligroso desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná).

Mientras tanto, en la costa caribeña se exhorta a navegar con precaución, especialmente en la zona al sur de Pedernales, donde también se registran condiciones marítimas adversas. No obstante, se prevé que el oleaje comience a mejorar gradualmente en ambas costas.