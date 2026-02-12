Las autoridades meteorológicas recomendaron a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica. ( ARCHIVO )

Las autoridades meteorológicas mantienen este jueves las recomendaciones a los bañistas y a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en un área de la costa atlántica ante el oleaje anormal.

En el caso de los bañistas, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) hizo un llamado a tomar medidas preventivas ante la posibilidad de corrientes de resaca y a respetar las indicaciones de las banderas en las playas, principalmente en el tramo comprendido desde Puerto Plata hasta Cabo San Rafael, en La Altagracia.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica, debido a oleaje peligroso desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná).

Condiciones en la costa caribeña

Mientras tanto, en la costa caribeña se exhorta a navegar con precaución, especialmente en la zona al sur de Pedernales, donde también se registran condiciones marítimas adversas. No obstante, se prevé que el oleaje comience a mejorar gradualmente en ambas costas.

Te puede interesar

Temperaturas y lluvias

En cuanto a las condiciones del tiempo, las temperaturas continuarán frescas y agradables en gran parte del territorio nacional, producto de la época del año y de la incidencia de un viento moderado a fuerte del noreste. Estas condiciones serán más notorias en sistemas montañosos y valles del interior, donde además podrían presentarse episodios de niebla y neblina.

Durante la madrugada se registraron chubascos aislados en localidades de Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monseñor Nouel. Para la mañana, se esperan precipitaciones escasas, aunque en provincias como La Vega, Santiago, San Juan e Independencia predominará un cielo medio nublado en ocasiones.

En horas de la tarde, un sistema frontal se ubicará próximo a la parte norte de las islas Bahamas. Una vaguada asociada en varios niveles de la atmósfera, en combinación con la humedad proveniente del este, favorecerá incrementos nubosos acompañados de aguaceros moderados en ocasiones, ráfagas de viento aisladas y posibles tronadas en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata y Samaná.

Posteriormente, las lluvias se extenderán hacia Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Espaillat, Puerto Plata y Santiago.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las condiciones marítimas y atmosféricas previstas.