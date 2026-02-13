COE amplía a seis las provincias en alerta verde por vaguada

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. (Foto ilustrativa) ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este viernes a seis las provincias en alerta verde ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas, debido a una vaguada asociada a un sistema frontal.

San Pedro de Macorís se suma al listado de provincias en alerta verde

El organismo tomó esta medida tomando en consideración el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que en la noche de este viernes seguirán generándose concentraciones nubosas que provocan aguaceros dispersos de moderados a fuertes, y en ocasiones con posibles tronadas y ráfagas de viento.

Este pronóstico corresponde especialmente hacia las localidades de las regiones norte, noreste, valle del Cibao, este y la cordillera Central, de acuerdo con el informe del tiempo.

En este sentido las provincias en alerta verde son:

Espaillat

Duarte

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

Puerto Plata

San Pedro de Macorís, que se suma al listado

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.