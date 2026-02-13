COE amplía a seis las provincias en alerta verde por vaguada
El COE recomienda a la población evitar cruzar ríos y arroyos con altos volúmenes de agua y no utilizar balnearios en las provincias bajo alerta
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la tarde de este viernes a seis las provincias en alerta verde ante la posibilidad de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas y urbanas, debido a una vaguada asociada a un sistema frontal.
San Pedro de Macorís se suma al listado de provincias en alerta verde
El organismo tomó esta medida tomando en consideración el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que en la noche de este viernes seguirán generándose concentraciones nubosas que provocan aguaceros dispersos de moderados a fuertes, y en ocasiones con posibles tronadas y ráfagas de viento.
Este pronóstico corresponde especialmente hacia las localidades de las regiones norte, noreste, valle del Cibao, este y la cordillera Central, de acuerdo con el informe del tiempo.
El COE emite alerta verde para cinco provincias por lluvias este jueves
En este sentido las provincias en alerta verde son:
Espaillat
Duarte
María Trinidad Sánchez
Hermanas Mirabal
Puerto Plata
San Pedro de Macorís, que se suma al listado
El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.