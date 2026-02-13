Vaguada provocará aguaceros dispersos este viernes en varias provincias

Ciudadanos caminan con sombrillas en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas este viernes por una vaguada, lo que generará un cielo nublado y aguaceros dispersos en poblados próximos a la costa atlántica, especialmente en las provincias de Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata.

Para la tarde, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que los efectos asociados al ciclo diurno también producirán incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, que podrían ser fuertes en puntos aislados, con tronadas y posibles ráfagas de viento en las provincias El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Hermanas Mirabal, Santiago Rodríguez, Valverde, San Juan, Elías Piña y Dajabón.

Para la noche, las precipitaciones continuarán en poblados ubicados en las regiones noreste y norte del país.

En cuanto a las temperaturas, seguirán agradables. Se esperan mínimas entre 18 °C y 20 °C, y máximas entre 27 °C y 29 °C.

Pronóstico para el sábado y domingo

El sábado, los efectos de la vaguada se combinarán con los de un sistema frontal que se acercará al territorio nacional. Desde las primeras horas del día se registrarán aguaceros en provincias como Samaná, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, Duarte y Hermanas Mirabal.

En la tarde, las precipitaciones se desplazarán hacia otras localidades a medida que el sistema avance sobre el suelo dominicano, afectando con aguaceros dispersos y ráfagas de viento a Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega.

Así como la provincia Duarte, Samaná, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.

Para el domingo, una masa de aire con menor contenido de humedad reducirá la actividad de lluvias en gran parte del territorio nacional. No obstante, el viento del noreste y los remanentes nubosos del sistema frontal provocarán lluvias dispersas en localidades del litoral costero atlántico, la región noreste, la llanura oriental y la cordillera Central.