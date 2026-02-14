Aumentan las provincias en alerta verde por lluvias asociadas a vaguada y sistema frontal

Mapa del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) muestra las provincias en alerta verde por riesgo de crecidas de ríos e inundaciones. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) elevó a 10 el número de provincias en alerta verde ante los efectos de una vaguada y un sistema frontal que inciden sobre el territorio nacional.

El boletín emitido por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) indica que desde las primeras horas del día se registran cielos nublados con aguaceros dispersos en Monte Cristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia y El Seibo, condiciones que se mantendrán durante las próximas horas.

Provincias en alerta

En su boletín de las 11:15 de la mañana, y ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas, el COE colocó en alerta verde a las provincias:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

La Altagracia

Duarte

Hermanas Mirabal

San Pedro de Macorís

Samaná

El Seibo

Hato Mayor

Asimismo, se prevé que en la tarde de este sábado aumente la nubosidad con aguaceros fuertes en ocasiones, posibles tronadas y ráfagas de viento en localidades como La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

El organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua.