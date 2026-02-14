Vaguada y sistema frontal provocarán lluvias y tormentas en gran parte del país este sábado

Las autoridades informaron que una vaguada asociada a un sistema frontal estará provocando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional este sábado. ( DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada asociada a un sistema frontal estará provocando aguaceros fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del territorio nacional este sábado.

Según el boletín emitido por el centro nacional de pronóstico, la humedad e inestabilidad persistirán durante todo el día debido a la incidencia de la vaguada y la proximidad del sistema frontal, el cual se desplazará al noreste de la isla.

Estas condiciones generarán nublados desde la madrugada hasta entrada la noche, acompañados de precipitaciones localmente intensas, tronadas y ráfagas ocasionales.

Las provincias más afectadas estarán ubicadas en las regiones norte, nordeste, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza. Entre ellas figuran Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, El Seibo, La Altagracia, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Valverde, Sánchez Ramírez, La Romana, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Monte Plata y el Gran Santo Domingo.

Alertas meteorológicas vigentes

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió ayer alerta verde para las provincias de Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Puerto Plata y Hermanas Mirabal, ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Las autoridades exhortan a la población, especialmente en zonas vulnerables, a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias.

Pronóstico para el domingo

Para mañana domingo, el alejamiento del sistema frontal y la entrada de una masa de aire con menor contenido de humedad limitarán la ocurrencia de lluvias significativas en gran parte del país.

No obstante, una vaguada en niveles medios de la troposfera, combinada con el flujo de viento moderado a fuerte del noreste y los efectos del calentamiento diurno, provocará incrementos nubosos en horas de la tarde.

Estas condiciones darán lugar a lluvias aisladas y ráfagas de viento, principalmente hacia el noreste, el valle del Cibao, la llanura oriental y la cordillera Central, afectando localidades como Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Sánchez Ramírez, Duarte, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, El Seibo, La Altagracia y Santo Domingo.

Pese a las precipitaciones, el informe destaca que las temperaturas continuarán agradables durante el período del pronóstico.