Sistema frontal continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias

Las provincias afectadas incluyen Valverde, Puerto Plata y La Altagracia, con pronósticos de lluvias en Gran Santo Domingo

    Expandir imagen
    Sistema frontal continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias
    Vista satelital de los efectos del sistema frontal incidiendo en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó en la tarde de este sábado que el sistema frontal y la vaguada que inciden en el país, aunque se debilita de forma gradual, continúa ocasionando aguaceros y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.

    De acuerdo al más reciente informe del tiempo del Meteorología, las provincias influenciadas por el sistema son Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

    En las próximas horas, estas precipitaciones se estarán trasladando hacia localidades de Monte Plata, San Pedro de Macorís y algunos sectores del Gran Santo Domingo, conforme indicó el organismo.

    Al iniciar la noche, Indomet prevé una disminución gradual de las lluvias, quedando solo precipitaciones débiles y aisladas en poblados cercanos a la costa norte y en el Valle del Cibao.

    Provincias en alerta

    Ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas, en su boletín de las 11:15 de la mañana el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 10 provincias en alerta verde.

    Hasta el momento, las provincias en alerta son: 

    • Espaillat

    • María Trinidad Sánchez

    • Puerto Plata

    • La Altagracia

    • Duarte

    • Hermanas Mirabal

    • San Pedro de Macorís

    • Samaná

    • El Seibo 

    • Hato Mayor.

    El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua.

