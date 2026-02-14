Sistema frontal continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias

Vista satelital de los efectos del sistema frontal incidiendo en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó en la tarde de este sábado que el sistema frontal y la vaguada que inciden en el país, aunque se debilita de forma gradual, continúa ocasionando aguaceros y ráfagas de viento en distintas zonas del territorio nacional.

De acuerdo al más reciente informe del tiempo del Meteorología, las provincias influenciadas por el sistema son Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Azua, Independencia, Bahoruco y Pedernales.

En las próximas horas, estas precipitaciones se estarán trasladando hacia localidades de Monte Plata, San Pedro de Macorís y algunos sectores del Gran Santo Domingo, conforme indicó el organismo.

A esta hora de la noche continúan registrándose aguaceros y ráfagas de viento en las provincias de Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Samaná, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana, San José de Ocoa, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Azua, Independencia,... pic.twitter.com/4OFKCh3UZp — Instituto Dominicano de Meteorología (@INDOMET_RDO) February 15, 2026

Al iniciar la noche, Indomet prevé una disminución gradual de las lluvias, quedando solo precipitaciones débiles y aisladas en poblados cercanos a la costa norte y en el Valle del Cibao.

Provincias en alerta

Ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas repentinas, en su boletín de las 11:15 de la mañana el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó 10 provincias en alerta verde.

Hasta el momento, las provincias en alerta son:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

La Altagracia

Duarte

Hermanas Mirabal

San Pedro de Macorís

Samaná

El Seibo

Hato Mayor.

El COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y evitar cruzar ríos o cañadas con alto volumen de agua.