Paso de frente frío provocará descenso adicional de temperaturas en las próximas 24 a 48 horas

Debido a la época del año y al paso de un sistema frontal sobre el territorio dominicano, las temperaturas experimentarán un descenso adicional en las próximas 24 a 48 horas, generando una sensación térmica agradable a fresca en gran parte del país.

De acuerdo al informe del Instituto de Dominicano de Meteorología (Indomet), este ambiente será más notorio durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas montañosas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre 27 °C y 29 °C.

Lluvias disminuyen

Las precipitaciones disminuirán de manera gradual a medida que ingrese una masa de aire más seca y estable, asociada a un sistema anticiclónico, tras el debilitamiento del frente frío. No obstante, se prevén algunas lluvias débiles a localmente moderadas hacia las regiones norte y noreste del país, así como en zonas montañosas y puntos aislados del suroeste.

Durante las horas matutinas se esperan chubascos sobre provincias como Duarte, Hermanas Mirabal, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

En horas de la tarde, estas precipitaciones podrían extenderse hacia Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, además de las sierras del suroeste, influenciadas por los efectos locales y el viento fresco del noreste.

En la noche, el viento del este/noreste arrastrará campos nubosos que provocarán chubascos aislados en El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, Puerto Plata y otras localidades del noreste.

En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos a lo largo del día con ráfagas de viento.

Asimismo, las autoridades recomiendan precaución debido a oleaje anormal mar adentro en la costa Atlántica y hacia el suroeste del litoral caribeño.

Las temperaturas continuarán agradables a frescas en todo el territorio nacional durante los próximos días, mientras se consolida la influencia de la masa de aire seco sobre la región.