Temperaturas ligeramente cálidas este lunes y chubascos en varias provincias
El viento cálido del sureste influye en las temperaturas para que se registren más calurosas durante el día
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este lunes, las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional estarán influenciadas por la interacción del viento cálido y húmedo del este/sureste, la incidencia indirecta de una débil vaguada y los efectos orográficos locales, lo que favorecerá la ocurrencia de chubascos dispersos en varias provincias del país.
Debido a la incidencia del viento cálido del sureste, las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables en áreas de montaña durante la noche y madrugada, donde también podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas.
En la mañana de este lunes las temperaturas continuaron frescas con mínimas entre 18 °C y 20 °C en varias zonas.
Lluvias en el país
La institución explicó que, desde primeras horas la mañana, se prevén lluvias dispersas, débiles y pasajeras, especialmente en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná y María Trinidad Sánchez.
Paso de frente frío provocará descenso adicional de temperaturas en las próximas 24 a 48 horas
Recomendaciones del Indomet
Respecto a las condiciones marítimas, el Indomet recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. No obstante, en la costa Caribeña, pueden realizar sus actividades con la debida precaución.
El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas a través de su portal web, indomet.gob.do, y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.