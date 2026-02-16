Temperaturas ligeramente cálidas este lunes y chubascos en varias provincias

El viento cálido del sureste influye en las temperaturas. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este lunes, las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional estarán influenciadas por la interacción del viento cálido y húmedo del este/sureste, la incidencia indirecta de una débil vaguada y los efectos orográficos locales, lo que favorecerá la ocurrencia de chubascos dispersos en varias provincias del país.

Debido a la incidencia del viento cálido del sureste, las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, siendo agradables en áreas de montaña durante la noche y madrugada, donde también podrían presentarse episodios de nieblas y neblinas.

En la mañana de este lunes las temperaturas continuaron frescas con mínimas entre 18 °C y 20 °C en varias zonas.

Lluvias en el país

La institución explicó que, desde primeras horas la mañana, se prevén lluvias dispersas, débiles y pasajeras, especialmente en localidades de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Samaná y María Trinidad Sánchez.

Te puede interesar Paso de frente frío provocará descenso adicional de temperaturas en las próximas 24 a 48 horas

El Indomet indicó que, durante la tarde, las

y se extenderán hacia

,

,

,

,

,

y

, donde se tornarán más frecuentes y podrían presentarse acompañadas de

y ráfagas de viento aisladas.

Recomendaciones del Indomet

Respecto a las condiciones marítimas, el Indomet recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, debido a oleaje anormal. No obstante, en la costa Caribeña, pueden realizar sus actividades con la debida precaución.

El Indomet exhorta a la población a mantenerse atenta a las actualizaciones meteorológicas a través de su portal web, indomet.gob.do, y de su cuenta @indometrd en las redes sociales.