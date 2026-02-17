×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Temperaturas ligeramente calurosas y vaguada incidirán este martes

Las condiciones marítimas son normales en todas las costas del país, aunque se recomienda a los bañistas consultar con las autoridades

    Expandir imagen
    Temperaturas ligeramente calurosas y vaguada incidirán este martes
    Clima en RD: Vaguada prefrontal incide en el clima de República Dominicana, con temperaturas calurosas. (NASA)

    Este martes las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día por efecto del viento predominante del este/sureste, mientras que una vaguada prefrontal estará incidiendo sobre varias provincias.

    Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en la tarde y noche producto de la incidencia de una vaguada prefrontal ubicada al noreste del país ocurrirán aguaceros moderados a fuertes.

    Las provincias afectadas serán: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal; asimismo, en localidades de: Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Santiago, Duarte, San Juan, Elías Piña, sin descartar al gran Santo Domingo.

    En el Distrito Nacional nubes dispersas y en la tarde, con aguaceros y tronadas.

    Las temperaturas seguirán siendo agradables en áreas de montaña y sus valles internos durante la noche y madrugada, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas.

    Se prevén temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.

    Condiciones marítimas

    Las condiciones marítimas se reportan como normales en todas las costas del país.

    En cuanto a las áreas de playa, también se mantienen condiciones normales. No obstante, las autoridades recomiendan a los bañistas y usuarios consultar previamente con las entidades locales antes de hacer uso de las playas, a fin de garantizar su seguridad.

    Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.