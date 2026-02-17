Temperaturas ligeramente calurosas y vaguada incidirán este martes

Clima en RD: Vaguada prefrontal incide en el clima de República Dominicana, con temperaturas calurosas. ( NASA )

Este martes las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día por efecto del viento predominante del este/sureste, mientras que una vaguada prefrontal estará incidiendo sobre varias provincias.

Según el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en la tarde y noche producto de la incidencia de una vaguada prefrontal ubicada al noreste del país ocurrirán aguaceros moderados a fuertes.

Las provincias afectadas serán: La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal; asimismo, en localidades de: Samaná, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Peravia, Santiago, Duarte, San Juan, Elías Piña, sin descartar al gran Santo Domingo.

En el Distrito Nacional nubes dispersas y en la tarde, con aguaceros y tronadas.

Las temperaturas seguirán siendo agradables en áreas de montaña y sus valles internos durante la noche y madrugada, donde podrían ocurrir nieblas o neblinas.

Te puede interesar Sistema frontal continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias

Se prevén temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.

Condiciones marítimas

Las condiciones marítimas se reportan como normales en todas las costas del país.

En cuanto a las áreas de playa, también se mantienen condiciones normales. No obstante, las autoridades recomiendan a los bañistas y usuarios consultar previamente con las entidades locales antes de hacer uso de las playas, a fin de garantizar su seguridad.

Las autoridades meteorológicas exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.