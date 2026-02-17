Récords de calor en 2024 evidencian episodios más extremos en República Dominicana

Un análisis del Indomet resalta el caso de Azua, donde se implementaron tres récords durante enero, julio y agosto ( FREEPIK )

El año 2024 fue escenario de varios récords de temperaturas máximas en República Dominicana, lo que evidencia que el clima en el país está experimentando episodios de calor más extremos.

Esta es una de las conclusiones de un análisis climatológico sobre el comportamiento de las temperaturas en el país, que toma como caso de estudio las temperaturas máximas extremas en el 2024, realizado por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

"El análisis de las temperaturas máximas extremas registradas durante el periodo enero-diciembre del año 2024 en la República Dominicana confirma la ocurrencia de valores térmicos significativamente elevados", detalla el documento, desarrollado por la encargada del Departamento de Climatología del Indomet, Juana Sillé.

El levantamiento cita, por ejemplo, los valores registrados en la estación automática ubicada en Boca de Mao, provincia Valverde, que mostró un máximo de 41.1 grados Celsius, valor que, aunque no superó el récord histórico de 1954 (43.0 °C), "es un indicador de la persistencia de las condiciones extremas en la región noroeste".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/18/maxima-temperatura-7090e251.png

Nuevos récords

El documento muestra localidades, desde Montecristi hasta Jimaní, donde se registraron "anomalías de temperaturas máximas extremas calculadas con respecto a la normal climatológica 1991–2020, confirmando que en todos los casos los valores se situaron por encima de lo esperado, lo que evidencia un comportamiento consistentemente cálido en el año 2024".

Los resultados mostrados por el Indomet solo incluyen los meses de enero a agosto, debido a que entre septiembre y diciembre del referido año ninguna de las localidades analizadas estableció nuevos récords.

Sin embargo, el organismo detalla que todas las demarcaciones presentaron valores por encima de la normal climatológica de los últimos 30 años.

Los casos de Azua y Barahona

El análisis cita dos casos relevantes ocurridos en los municipios de Peralta (Azua) y Polo (Barahona). En la primera demarcación se registraron tres nuevos récords de temperatura durante un mismo año.

El 24 de enero de 2024 se registró una temperatura de 33.55 °C, que superó en 0.5 °C el récord previo.

El 4 de julio de 2024, la temperatura fue de 36.7 °C, lo que superó en 0.7 °C la marca establecida el 28 de julio de 2015.

Mientras que el 10 de agosto de 2024 se registró una temperatura de 35.0 °C, valor que iguala el registrado el 6 de agosto de 2015.

En el caso de Polo, el informe resalta que se superaron "ampliamente" los valores establecidos previamente. En ese sentido, se reportó un incremento de 2.0 °C respecto al récord del 28 de abril de 2015 (32.0 °C) y de 4.3 °C frente al registrado el 23 de mayo de 1962 (31.0 °C).

¿Cómo inició el 2026?

A nivel global, el año 2026 comenzó con un mes de enero entre los cinco más calurosos desde que hay registros, pese a una ola de frío en el hemisferio norte, informó el observatorio europeo Copernicus.

"Enero de 2026 nos recordó de manera contundente que el sistema climático puede generar simultáneamente un tiempo muy frío en una región y un calor extremo en otra", indicó Samantha Burgess, directora adjunta del servicio de cambio climático de Copernicus.