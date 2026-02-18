Ambiente mayormente soleado con chubascos dispersos este miércoles

Clima en RD: El Instituto Dominicano de Meteorología informa que este miércoles habrá un ambiente mayormente soleado. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este miércoles predominará un ambiente mayormente soleado en gran parte del territorio nacional, debido al ingreso de una masa de aire con menor contenido de humedad, lo que provocará una disminución significativa en la actividad de lluvias.

No obstante, la entidad explicó que la incidencia del viento del noreste, los efectos orográficos y la presencia de una débil vaguada en los niveles altos de la troposfera estarán generando, desde horas matutinas, chubascos moderados en ocasiones y posibles tronadas aisladas.

Estas precipitaciones se concentrarán principalmente en localidades del litoral costero Atlántico, el valle del Cibao, la llanura Oriental y la cordillera Central, afectando provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo.

Distrito Nacional

Para el Distrito Nacional se prevé un abiente con nubes dispersas a medio nublado en horas de la tarde, acompañado de lluvias dispersas.

Temperatura

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que estarán frescas y agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían registrarse episodios de nieblas o neblinas.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 18 °C y 20 °C, mientras que las máximas se situarán entre 27 °C y 29 °C.

