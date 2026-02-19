El Indomet recomienda mantener embarcaciones en puerto por oleaje anormal en la costa Atlántica

El Indomet emite recomendaciones para embarcaciones pequeñas ante oleaje anormal en la costa Atlántica. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que las condiciones marítimas en la costa Atlántica presentan oleaje anormal, por lo que recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Miches (El Seibo).

La entidad explicó que para el resto de la costa atlántica se debe navegar con precaución, próximo al perímetro costero y sin aventurarse mar adentro.

En la zona bajo recomendaciones, Cabo Engaño-Miches, se prevé la presencia de olas entre cuatro y seis pies de altura, las cuales aumentan significativamente en aguas profundas.

En cuanto a las áreas de playa, las autoridades meteorológicas indicaron que las condiciones se mantienen normales. No obstante, exhortaron a los bañistas y usuarios a consultar previamente con las autoridades locales antes de hacer uso de las mismas, como medida preventiva.

En la zona comprendida entre el Parque Nacional del Este y Cabo Engaño, así como en el tramo Cabo Engaño-Miches, se registran olas de entre cuatro y seis pies, incrementándose mar adentro.

Condiciones atmosféricas y lluvias

En cuanto a las condiciones atmosféricas, el Indomet explicó que una débil vaguada en superficie al noreste del territorio dominicano, junto a un sistema anticiclónico ubicado en aguas del Atlántico y el viento predominante del este, influyen en el estado actual del tiempo y el comportamiento del oleaje.

Este jueves se prevén escasas lluvias en horas de la mañana por un sistema anticiclónico, mientras que en la tarde el viento ligeramente cálido del este/sureste incrementará la sensación calurosa y provocará chubascos en varias localidades.

"El viento ligeramente cálido del este/sureste contribuirá a una sensación térmica calurosa, especialmente durante la tarde, ocasionando nublados con aguaceros o chubascos dispersos en Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santiago sur, Santiago Rodríguez, San Juan y Dajabón", indicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas, viento ligero del este/noreste cambiando al este/sureste cálido.