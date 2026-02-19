×
Clima en RD
Clima en RD

Indomet: Viento cálido elevará la sensación térmica y provocará aguaceros dispersos

El viento del este/sureste incrementará la sensación calurosa en varias localidades

    Expandir imagen
    Indomet: Viento cálido elevará la sensación térmica y provocará aguaceros dispersos
    Clima en RD: Temperaturas en República Dominicana: clima cálido y chubascos. (NASA)

    Este jueves se prevén escasas lluvias en horas de la mañana por un sistema anticiclónico, mientras que en la tarde el viento ligeramente cálido del este/sureste incrementará la sensación calurosa y provocará chubascos en varias localidades.

    "El viento ligeramente cálido del este/sureste contribuirá a una sensación térmica calurosa, especialmente durante la tarde, ocasionando nublados con aguaceros o chubascos dispersos en Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santiago sur, Santiago Rodríguez, San Juan y Dajabón", indicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

    En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas, viento ligero del este/noreste cambiando al este/sureste cálido.

    Temperaturas

    Las temperaturas podrían estar ligeramente calurosas en el día por el viento del este/sureste. En tanto que estarán frescas y agradables en áreas de montaña y los valles del interior durante la noche y madrugada, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

    El Indomet informa de temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C.

