Indomet: Viento cálido elevará la sensación térmica y provocará aguaceros dispersos
El viento del este/sureste incrementará la sensación calurosa en varias localidades
Este jueves se prevén escasas lluvias en horas de la mañana por un sistema anticiclónico, mientras que en la tarde el viento ligeramente cálido del este/sureste incrementará la sensación calurosa y provocará chubascos en varias localidades.
"El viento ligeramente cálido del este/sureste contribuirá a una sensación térmica calurosa, especialmente durante la tarde, ocasionando nublados con aguaceros o chubascos dispersos en Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Santiago sur, Santiago Rodríguez, San Juan y Dajabón", indicó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
En el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas, viento ligero del este/noreste cambiando al este/sureste cálido.
Temperaturas
Las temperaturas podrían estar ligeramente calurosas en el día por el viento del este/sureste. En tanto que estarán frescas y agradables en áreas de montaña y los valles del interior durante la noche y madrugada, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.
El Indomet informa de temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 29 °C y 31 °C.