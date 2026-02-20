El Indomet prevé escasas lluvias y temperaturas calurosas este viernes
El Indomet mantiene una recomendación en la costa atlántica
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes continuará un patrón atmosférico de escasas lluvias en casi todo el territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico que limita la formación de nubes significativas y reduce las probabilidades de precipitaciones importantes.
En tanto la entidad no descarta la ocurrencia de chubascos pasajeros y aislados desde tempranas horas del día, principalmente en provincias del noreste y sureste como La Altagracia, Hato Mayor, Samaná y La Romana.
Durante la tarde y primeras horas de la noche, la interacción del viento cálido y húmedo del sureste con la orografía local favorecerá ligeros incrementos nubosos acompañados de chubascos. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, así como otras localidades cercanas.
Recomendaciones para la costa atlántica
El Indomet mantiene una recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, debido a oleaje peligroso.
Sistema frontal continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias
"Se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica desde Miches (El Seibo) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales. En el resto de la costa se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. En la costa caribeña condiciones normales", indicó.
Temperaturas y ambiente caluroso
Las temperaturas estarán calurosas durante el día por efecto del viento predominante del sureste, mientras que en la noche y la madrugada se tornarán más agradables, especialmente en áreas montañosas y valles del interior. En estas zonas podrían registrarse episodios de nieblas o neblinas.
En el Distrito Nacional se prevé un ambiente caluroso con nubes aisladas.
Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 19 °C y 21 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.