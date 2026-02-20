El Indomet prevé escasas lluvias y temperaturas calurosas este viernes

Clima en RD: Indomet mantiene una recomendación para embarcaciones en la costa atlántica. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este viernes continuará un patrón atmosférico de escasas lluvias en casi todo el territorio nacional, debido a la incidencia de un sistema anticiclónico que limita la formación de nubes significativas y reduce las probabilidades de precipitaciones importantes.

En tanto la entidad no descarta la ocurrencia de chubascos pasajeros y aislados desde tempranas horas del día, principalmente en provincias del noreste y sureste como La Altagracia, Hato Mayor, Samaná y La Romana.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, la interacción del viento cálido y húmedo del sureste con la orografía local favorecerá ligeros incrementos nubosos acompañados de chubascos. Estas precipitaciones podrían extenderse hacia Monte Plata, El Seibo, Monseñor Nouel, La Vega, San Juan y Elías Piña, así como otras localidades cercanas.

Recomendaciones para la costa atlántica

El Indomet mantiene una recomendación a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones en la costa atlántica, debido a oleaje peligroso.

Te puede interesar Sistema frontal continúa provocando lluvias y ráfagas de viento en distintas provincias

"Se recomienda a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto en la costa atlántica desde Miches (El Seibo) hasta Cabo Engaño (La Altagracia), debido a viento y olas anormales. En el resto de la costa se recomienda navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro. En la costa caribeña condiciones normales", indicó.

Temperaturas y ambiente caluroso

Las temperaturas estarán calurosas durante el día por efecto del viento predominante del sureste, mientras que en la noche y la madrugada se tornarán más agradables, especialmente en áreas montañosas y valles del interior. En estas zonas podrían registrarse episodios de nieblas o neblinas.

En el Distrito Nacional se prevé un ambiente caluroso con nubes aisladas.

Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 19 °C y 21 °C, y máximas entre 30 °C y 32 °C.