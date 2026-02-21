Las autoridades pronosticaron condiciones óptimas para actividades al aire libre este sábado 21 de febrero. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para este sábado 21 de febrero un sistema de alta presión mantendrá condiciones de buen tiempo en gran parte del territorio nacional.

Según el organismo, el sistema anticiclónico limitará la formación de nubes significativas, por lo que predominará un cielo con nubes aisladas en la mayoría de las provincias. No obstante, durante las horas matutinas podrían registrarse chubascos aislados en La Altagracia, San Cristóbal, Barahona, Pedernales, Samaná, El Seibo y Hato Mayor.

En la tarde, se prevén condiciones favorables para actividades al aire libre en casi todo el país. Solo se esperan lluvias débiles, aisladas y pasajeras en zonas como Monte Plata, Monseñor Nouel y áreas cercanas a sistemas montañosos, producto de la interacción del viento con la orografía.

Condiciones marítimas

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantiene normal en la costa atlántica.

Sin embargo, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Pedernales, se recomienda a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales.

En el resto del litoral caribeño, las condiciones son normales.

Pronóstico para mañana

Para mañana domingo, Indomet pronostica que continuará el buen tiempo en la mayor parte del territorio, con un ambiente ligeramente caluroso. Aunque habrá una vaguada en niveles altos de la troposfera, sus efectos estarán limitados por el sistema de alta presión.

Sin embargo, el viento del sureste arrastrará humedad desde el mar Caribe, generando chubascos locales en Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales. En horas de la tarde, estas lluvias podrían extenderse de forma aislada hacia localidades del suroeste y la Cordillera Central.

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, mientras que en la noche y madrugada serán más agradables, especialmente en zonas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse nieblas o neblinas.