×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Clima en RD
Clima en RD

Temperaturas máximas de hasta 31 °C marcarán el clima de este domingo en el país

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 23 °C, y las máximas oscilarán entre 29 y 31 °C

    Expandir imagen
    Temperaturas máximas de hasta 31 °C marcarán el clima de este domingo en el país
    Dos personas se hidratan en medio de la calle ante las temperaturas calurosas. (FUENTE EXTERNA)

    Para este domingo se esperan temperaturas calurosas durante el día debido a los efectos del viento predominante del este, mientras que en la noche y la madrugada el ambiente será más agradable.

    Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, donde indica que en la noche y la madrugada las condiciones serán más frescas, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas

    Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 23 °C, y las máximas oscilarán entre 29 y 31 °C.

    Posteriormente, se espera un cielo con nubes dispersas y despejado en la mayoría de las localidades del territorio nacional.

    Las precipitaciones que puedan ocurrir serán débiles y pasajeras, asociadas a la nubosidad transportada por el viento del este hacia el país en las provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Peravia y el Gran Santo Domingo, entre otras.

    Se espera que, en la noche, las precipitaciones desaparezcan de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias.

    RELACIONADAS

    Vaguada se acercará al país

    Para este lunes, una vaguada asociada a un frente frío empezará a aproximarse al territorio dominicano, provocando un cambio en las condiciones meteorológicas.

    El contenido de humedad incrementará ligeramente y durante las horas vespertinas, se producirán aumentos nubosos acompañados de aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en provincias como Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago.

    En horas de la noche y la madrugada del martes, estas precipitaciones continuarán en localidades de las regiones noroeste, norte, noreste y el Valle del Cibao, a medida que el sistema frontal se desplace sobre el territorio nacional.

    Desde las primeras horas del martes, el organismo prevé fuertes aguaceros en poblados cercanos a la costa atlántica, extendiéndose gradualmente hacia otras zonas a medida que el frente frío avance hacia el este/sureste del país.

    Durante la tarde se esperan fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste, norte, noreste, sureste, Valle del Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.

    Se espera que estas precipitaciones continúen hasta bien entrada la noche, principalmente en localidades de la costa atlántica.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.