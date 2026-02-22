Temperaturas máximas de hasta 31 °C marcarán el clima de este domingo en el país

Dos personas se hidratan en medio de la calle ante las temperaturas calurosas. ( FUENTE EXTERNA )

Para este domingo se esperan temperaturas calurosas durante el día debido a los efectos del viento predominante del este, mientras que en la noche y la madrugada el ambiente será más agradable.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su informe del tiempo, donde indica que en la noche y la madrugada las condiciones serán más frescas, especialmente en áreas de montaña y valles del interior, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas

Las temperaturas mínimas estarán entre 21 y 23 °C, y las máximas oscilarán entre 29 y 31 °C.

Posteriormente, se espera un cielo con nubes dispersas y despejado en la mayoría de las localidades del territorio nacional.

Las precipitaciones que puedan ocurrir serán débiles y pasajeras, asociadas a la nubosidad transportada por el viento del este hacia el país en las provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, Azua, Monseñor Nouel, La Vega, Peravia y el Gran Santo Domingo, entre otras.

Se espera que, en la noche, las precipitaciones desaparezcan de manera gradual, dando paso a un cielo con nubes dispersas y pocas lluvias.

Vaguada se acercará al país

Para este lunes, una vaguada asociada a un frente frío empezará a aproximarse al territorio dominicano, provocando un cambio en las condiciones meteorológicas.

El contenido de humedad incrementará ligeramente y durante las horas vespertinas, se producirán aumentos nubosos acompañados de aguaceros, posibles tronadas y ráfagas de viento aisladas en provincias como Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago.

En horas de la noche y la madrugada del martes, estas precipitaciones continuarán en localidades de las regiones noroeste, norte, noreste y el Valle del Cibao, a medida que el sistema frontal se desplace sobre el territorio nacional.

Desde las primeras horas del martes, el organismo prevé fuertes aguaceros en poblados cercanos a la costa atlántica, extendiéndose gradualmente hacia otras zonas a medida que el frente frío avance hacia el este/sureste del país.

Durante la tarde se esperan fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el noroeste, norte, noreste, sureste, Valle del Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Se espera que estas precipitaciones continúen hasta bien entrada la noche, principalmente en localidades de la costa atlántica.