Clima en RD

Indomet: Vaguada asociada a sistema frontal provocará aguaceros este lunes

Las temperaturas se tornarán más frescas durante la noche, especialmente en zonas montañosas y valles del interior

    Expandir imagen
    Indomet: Vaguada asociada a sistema frontal provocará aguaceros este lunes
    Clima en RD: Temperaturas se tornarán más frescas. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, aunque este lunes amaneció con condiciones mayormente soleadas en gran parte del territorio nacional, se prevén incrementos nubosos que darán lugar a aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

    Estas lluvias en distintas regiones serían producto de la aproximación de una vaguada asociada a un sistema frontal, que incrementará la humedad de manera gradual.

    La institución explicó que, estas precipitaciones serán de mayor intensidad y frecuencia durante horas de la tarde y la noche, sobre diferentes localidades del Gran Santo Domingo, Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Elías Piña, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, entre otras zonas de las regiones noreste, noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, a medida que el sistema frontal continúe acercándose al país.

    Recomendaciones y seguimiento oficial del Indomet

    En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que se tornarán más agradables y frescas durante la noche y la madrugada, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde también podrían presentarse ocasionales episodios de niebla o neblina.

    El Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a las informaciones meteorológicas, a través de su portal web, indomet.gob.do, y de sus redes sociales, @indometrd.

