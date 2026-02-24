El COE emite alerta amarilla en seis provincias por posibles inundaciones

El COE colocó en la tarde de este martes seis provincias en alerta amarilla y mantiene cuatro en verde. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) colocó este martes seis provincias en alerta amarilla y mantiene cuatro en verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El organismo toma la medida tomando en cuenta el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) del día de hoy, que establece que continúan desplazándose campos nubosos asociados a un sistema frontal casi estacionario al norte del país, que, al interactuar con los efectos del viento del este/sureste, continúa provocando aguaceros de diferentes intensidades y frecuencias, con tronadas y ráfagas de viento.

Acciones del COE ante condiciones meteorológicas

De acuerdo al boletín, los efectos del sistema afectan especialmente a los poblados de Montecristi, Valverde, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, San Juan, Azua, Elías Pina, Bahoruco y Sánchez Ramírez, Monte Plata, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, entre otras.

En ese sentido, el COE colocó en alerta amarilla a:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Hermanas Mirabal

Santiago

Puerto Plata

Montecristi

En alerta verde están:

Santiago Rodríguez

Valverde

Duarte

La Vega

Recomendaciones para la ciudadanía y organismos de protección

El COE agregó que, de igual forma, las condiciones de lluvias continuarán extendiéndose a zonas cercanas durante el transcurso de la noche y madrugada en sectores del suroeste y nordeste, provincias como San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor y Samaná.

Recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.