Vaguada y frente frío provocarán intensas lluvias en el país con varias provincias en alerta

Clima en RD: El INDOMET advierte sobre lluvias intensas y tormentas eléctricas en el país por una vaguada asociada a un frente frío. ( COE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes que durante las próximas 24 a 48 horas una vaguada asociada a un frente frío estará generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el territorio nacional.

Según el informe meteorológico, las lluvias serán más intensas y frecuentes en las regiones norte, noroeste y nordeste, así como en el Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En estas áreas se prevén acumulados significativos que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales de importancia, especialmente durante horas de la tarde, cuando se espera mayor actividad lluviosa.

La entidad explicó que la combinación del frente frío y su vaguada asociada estará favoreciendo desarrollos nubosos considerables, creando un ambiente muy inestable en gran parte del país. Las tormentas eléctricas serán frecuentes y podrían estar acompañadas de ráfagas de viento en distintos puntos del territorio.

Previsión de lluvia

En las regiones sureste y suroeste también ocurrirán episodios de lluvias de intensidad variable, especialmente en horas de la noche, que afectarán al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras.

Ante este panorama, el Indomet emitió alertas meteorológicas para seis provincias e instó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.

Las provincias en alerta son:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Montecristi

Puerto Plata

Hermanas Mirabal

Valverde