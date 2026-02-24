Nueve provincias en alerta verde por fuertes lluvias asociadas a una vaguada este martes

Las autoridades prevén que las lluvias serán más intensas y frecuentes en la región norte del país, donde se han declarado nueve provincias bajo alerta verde. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a nueve las provincias en alerta verde por las lluvias que se prevén este martes debido a la incidencia de una vaguada asociada a un frente frío, precipitaciones que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales en varias zonas.

En alerta verde están: Espaillat, Montecristi, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Santiago y Duarte.

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

La alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Aguaceros de moderados a fuertes

En tanto que el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante las próximas 24 a 48 horas la vaguada asociada al frente frío estará generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el territorio nacional.

Según el informe meteorológico, las lluvias serán más intensas y frecuentes en las regiones norte, noroeste y nordeste, así como en el Valle del Cibao, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

En estas áreas se prevén acumulados significativos que podrían provocar inundaciones urbanas y rurales de importancia, especialmente durante horas de la tarde, cuando se espera mayor actividad lluviosa.

La entidad explicó que la combinación del frente frío y su vaguada asociada estará favoreciendo desarrollos nubosos considerables, creando un ambiente muy inestable en gran parte del país.

Las tormentas eléctricas serán frecuentes y podrían estar acompañadas de ráfagas de viento en distintos puntos del territorio.

En las regiones sureste y suroeste también ocurrirán episodios de lluvias de intensidad variable, especialmente en horas de la noche, que afectarán al Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, entre otras.