Declaran alerta roja para tres provincias del Cibao por fuertes lluvias

Otras cinco provincias están en amarillo y cinco en verde por los aguaceros

  • Melbin Gómez - Twitter
Expandir imagen
Declaran alerta roja para tres provincias del Cibao por fuertes lluvias
Clima en RD: Las autoridades instan a la población a evitar cruzar ríos y arroyos con alto caudal. (COE)

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitió este miércoles alerta roja para tres provincias del Cibao, amarilla para cinco y verde para otras cuatro, debido a que un sistema frontal (frente frío) sobre el norte del país estará provocando aguaceros moderados a fuertes.

  • Alerta roja: Espaillat, María Trinidad Sánchez y Puerto Plata.
  • Alerta amarilla: Santiago, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samaná y La Vega.
  • Alerta verde: Santiago Rodríguez, Valverde, Monseñor Nouel y Duarte.

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este miércoles seguirán ocurriendo aguaceros fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como la zona fronteriza y la cordillera Central.

En el Distrito Nacional se prevé un ambiente medio nublado a nublado con lluvias dispersas y tronadas distanciadas.

Las temperaturas estarán las mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C, según el informe del Indomet de este miércoles.

Recomendaciones

Las autoridades recomendaron a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Las alertas

De acuerdo a las autoridades, se declara alerta roja cuando un fenómeno tiene una alta probabilidad de impactar una zona, presentando efectos que generan daños a las personas, los bienes, carreteras y a otras infraestructuras o al medio ambiente.

La alerta amarilla es cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

En tanto que la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.

Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.