Sistema frontal genera lluvias fuertes y mantiene 10 provincias bajo alerta

Clima en RD: Aguaceros moderados a fuertes afectarán el norte y el Cibao. ( NASA )

Un sistema frontal (frente frío) sobre el norte del país estará provocando aguaceros moderados a fuertes este miércoles, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, mientras 10 provincias se mantienen bajo alerta.

De las 10 provincias en alerta, seis están en amarilla y cuatro en verde.

Las provincias en alerta amarilla son: Espaillat, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata y Montecristi.

En alerta verde están: Santiago Rodríguez, Valverde, Duarte y La Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/25/whatsapp-image-2026-02-24-at-70637-pm-b17ba169.jpeg Provincias en alerta. (COE)

Según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), este miércoles seguirán ocurriendo desde horas de la madrugada aguaceros fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, hacia provincias del litoral costero del Atlántico, el valle del Cibao, el nordeste, así como la zona fronteriza y la cordillera Central.

Esta actividad de lluvias estará mayormente concentrada sobre: Montecristi, Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Santo Domingo y Monte Plata.

Clima en el Distrito Nacional

En el Distrito Nacional se prevé un ambiente medio nublado a nublado con lluvias dispersas y tronadas distanciadas.

Las temperaturas estarán las mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades recomendaron a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Tipos de alertas

La alerta amarilla es cuando la tendencia ascendente del desarrollo del evento implica situaciones inminentes de riesgo y situaciones severas de emergencia.

En tanto que la alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total.