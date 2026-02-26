Persistirá el calor y se pronostica reducción de las lluvias para este jueves

Clima en RD: El Instituto Dominicano de Meteorología advierte sobre la disminución de lluvias. ( NASA )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que el sistema frontal que afecta el territorio nacional continúa alejándose, lo que ha disminuido gradualmente las precipitaciones en el país.

De acuerdo con la entidad, la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad favorecerá condiciones más estables. Sin embargo, la combinación del viento moderado del este/sureste y los efectos locales generará chubascos pasajeros con ráfagas de viento, especialmente en horas de la mañana hacia provincias del norte y noreste.

En la tarde, las lluvias podrían presentarse en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, Dajabón y Santiago Rodríguez. Para la noche, los chubascos se concentrarán en localidades de La Romana, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal.

Provincias en alerta

El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet mantiene niveles de alerta y aviso meteorológico ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas en las siguientes provincias:

Valverde, Samaná, Santiago, Hermanas Mirabal, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, La Vega, Monseñor Nouel y Montecristi.

Te puede interesar Lluvias causan daños en la región norte; más de 1,700 casas anegadas

No obstante, la institución precisó que estos niveles podrían ser modificados en el transcurso del día, en la medida en que continúe disminuyendo la actividad de lluvias, por lo que exhortó a la población a mantenerse atenta a los próximos boletines oficiales.

Recomendación por oleaje anormal

En la costa Atlántica, desde la Bahía de Manzanillo (Montecristi) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), se recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Mientras tanto, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Barahona, se exhorta a navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro.

Distrito Nacional

Para el Distrito Nacional se prevén nubes dispersas y ambiente caluroso durante el día. En horas de la noche podrían registrarse chubascos aislados.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se mantendrán entre 28 °C y 30 °C, manteniendo una sensación térmica elevada en gran parte del territorio nacional.