El COE mantiene alerta verde en tres provincias por posibles inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene tres provincias en alerta verde. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en la tarde de este jueves que se mantienen tres provincias en alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

La alerta se mantiene tomando en consideración el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) que establece que las precipitaciones seguirán disminuyendo en intensidad y frecuencia en gran parte del territorio dominicano, como resultado del alejamiento del sistema frontal, dando paso a una masa de aire con menor contenido de humedad.

En este sentido, el COE indicó que las provincias en alerta verde son:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

El organismo de emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, en la costa Atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia), el COE exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales.

Recomendaciones para la navegación

Para el resto de la costa, la institución hizo un llamado para que naveguen con precaución cerca del perímetro costero.

"En la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Cayo Pisaje (Pedernales), navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales. El resto de la costa, condiciones normales." Indicó en su actualización.