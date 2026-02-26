Espaillat, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez en alerta amarilla; cinco provincias en verde

Mapa del COE muestra las provincias Espaillat, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez en alerta amarilla, mientras que en verde están Samaná, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago y Monte Cristi. ( FUENTE EXTERNA )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó en su boletín de las 11:20 de la mañana que mantiene tres provincias en alerta amarilla y cinco en verde ante el riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

El organismo indicó que, aunque las precipitaciones disminuirán por el alejamiento del sistema frontal, persiste la humedad en el suelo tras las precipitaciones de los últimos cinco días, lo que mantiene el riesgo de crecidas e inundaciones.

En alerta amarilla se encuentran las provincias Espaillat, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez, mientras que en verde figuran Samaná, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago y Montecristi.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el alejamiento del sistema frontal dará paso a una masa de aire con menor contenido de humedad.

Sin embargo, la combinación del viento moderado del este/sureste y los efectos locales —calentamiento diurno y orográfico— provocará en ocasiones incrementos nubosos con chubascos y ráfagas de viento, principalmente en las provincias La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y Puerto Plata, entre otras.

Labores de rescate

Como parte de las incidencias, la Defensa Civil reportó que dos personas fueron rescatadas tras la crecida del río Bajabonico en Puerto Plata. Además, en esa provincia 915 personas fueron desplazadas hacia casas de familiares y amigos, y quedó incomunicada la comunidad Eslabón con La Piragua.

En Espaillat se registraron desbordamientos de ríos que dejaron cientos de viviendas anegadas, comunidades incomunicadas y el cierre temporal de vías, además de la destrucción de una vivienda y dos locales comerciales por la socavación del suelo en el puente de Gaspar Hernández.

En María Trinidad Sánchez, los desbordamientos de ríos y canales de riego provocaron inundaciones en varias comunidades, con más de 300 viviendas afectadas y desplazamientos de residentes.

Viviendas afectadas

De manera general, el COE reportó 2,715 viviendas afectadas, cinco destruidas, 3,170 personas desplazadas, un puente afectado y 12 comunidades incomunicadas.

Las autoridades exhortaron a la población a no cruzar ríos ni cañadas con alto volumen de agua y a abstenerse de utilizar balnearios debido a la turbidez y la fuerza de las corrientes.

En cuanto a las condiciones marítimas, se recomendó a las embarcaciones frágiles y pequeñas permanecer en puerto en la costa atlántica desde Cabo Cabrón hasta Cabo San Rafael, mientras que, en la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Cayo Pisaje, se pide navegar con precaución cerca del litoral.