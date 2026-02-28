Una vaguada provocará lluvias en diversas provincias del país

Las autoridades pronostican lluvias para este sábado 28 de febrero por la incidencia de una vaguada que afecta el clima en RD. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó en su boletín de este sábado 28 de febrero de 2026 que una vaguada estará incidiendo sobre el territorio nacional, provocando precipitaciones en diversas provincias del país.

Lluvias desde la mañana y en horas de la tarde

Según el informe, durante las horas matutinas se esperan lluvias dispersas sobre provincias del noreste y la costa caribeña, entre ellas Hato Mayor, El Seibo, Samaná, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y el Gran Santo Domingo.

En la tarde, a estas condiciones se sumarán los efectos asociados al ciclo diurno, generando incrementos nubosos acompañados de aguaceros dispersos, posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón y Elías Piña.

Domingo con mayor humedad

Para este domingo, Indomet prevé que la vaguada continúe aumentando el contenido de humedad en la masa de aire que incide sobre el país. Desde tempranas horas se registrarán nublados ocasionales con aguaceros dispersos y tronadas aisladas en localidades como La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo, extendiéndose durante la mañana hacia Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

En la tarde dominical, los efectos del calentamiento diurno volverán a favorecer aguaceros con tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento en Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, San Juan, Dajabón, Elías Piña, Azua, Independencia y Bahoruco.

Recomendaciones en las costas

El organismo meteorológico exhortó a los operadores de frágiles y pequeñas embarcaciones en la costa caribeña a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro, debido a vientos y olas anormales.

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), también se recomienda navegar con precaución por condiciones similares, mientras que el resto del litoral presenta condiciones normales.

Indomet indicó además que las temperaturas continuarán calurosas, por lo que recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropas ligeras y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente en las horas de mayor radiación.