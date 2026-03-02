Vaguada provocará aguaceros en varias provincias; mantienen recomendaciones marítimas

Clima en RD: Se prevén aguaceros y temperaturas calurosas en varias provincias del país. ( NASA )

Una vaguada combinada con efectos locales y un leve incremento de la humedad, generará este lunes condiciones propicias para aguaceros en varias regiones del país, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Durante las horas matutinas se prevén chubascos aislados en poblados de las provincias María Trinidad Sánchez, Samaná y Hermanas Mirabal. En tanto que será en la tarde cuando se produzca mayor actividad lluviosa, con aguaceros localmente moderados, posibles tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones más significativas se esperan en sectores de Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San José de Ocoa y la zona montañosa de Puerto Plata.

En el Distrito Nacional se anticipa un ambiente con nubes aisladas en la mañana, incrementándose en la tarde con algunos chubascos.

Recomendaciones en la costa

El Indomet mantiene recomendaciones marítimas en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), así como en la costa caribeña, desde Pedernales hasta Cabo Engaño (La Altagracia).

En estas áreas se exhorta a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal. En el resto del perímetro costero, las condiciones se mantienen normales.

Temperaturas

Las temperaturas estarán ligeramente calurosas durante el día, influenciadas por el viento predominante del sureste. No obstante, en la noche y la madrugada se tornarán agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior.

Las mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se ubicarán entre 29 °C y 31 °C.