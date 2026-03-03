El COE amplía restricciones marítimas por oleaje anormal en las costas dominicanas

Clima en RD: COE establece restricciones marítimas por oleaje anormal en Atlántico y Caribe. ( ARCHIVO )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dispuso este martes un incremento de las restricciones marítimas, debido a vientos y oleaje anormal que representan riesgo para embarcaciones.

Las autoridades indicaron que, en la costa Atlántica, desde la Isla Saona hasta Cabo Francés Viejo (María Trinidad Sánchez), los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas deben permanecer en puerto hasta nuevo aviso.

Para el resto del litoral atlántico, el COE recomienda navegar con precaución y mantenerse cerca del perímetro costero.

En tanto, en la costa caribeña, la entidad mantiene las restricciones desde Playa Paraíso (Barahona) hasta la Isla Beata (Pedernales).

En este tramo, las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones también deberán permanecer en puerto. Para el resto de la costa caribeña, se exhorta a navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.

Pronóstico de lluvias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este martes el flujo de vientos del este y la presencia de una vaguada generarán nublados en localidades de las regiones del nordeste, este, el litoral costero caribeño, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

La institución explicó que, estas condiciones atmosféricas afectarán principalmente localidades de Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Barahona, Azua, Bahoruco, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que, estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este, y se tornarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde se prevén episodios de nieblas y neblinas, principalmente, hacia el valle de Neiba y la cordillera Central.