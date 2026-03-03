El COE emite restricción marítima en ambas costas del país

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la emisión de una restricción para la navegación en ambas costas del país, conforme al boletín meteorológico emitido este martes por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el informe oficial, las condiciones marítimas se encuentran deterioradas tanto en la Costa Atlántica como en la Costa Caribeña, debido a la presencia de vientos moderados a fuertes y oleaje anormal.

En virtud de lo establecido en el artículo 2, capítulo 1, de la Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos, el COE dispuso que los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la Costa Atlántica, desde la Isla Saona hasta Cabo Cabrón, en Samaná, deben permanecer en puerto.

Mientras tanto, el resto de las embarcaciones podrá navegar con precaución y mantenerse cerca del perímetro costero.

En la Costa Caribeña, desde Playa Paraíso, en Barahona, hasta Isla Beata, en Pedernales, las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas también deberán permanecer en puerto. Para el resto de la franja costera se recomienda navegar con extrema precaución y evitar aventurarse mar adentro.

El director general del COE, Juan Manuel Méndez García, exhortó a la población y a los operadores marítimos a mantenerse atentos a los boletines oficiales y acatar estrictamente las disposiciones emitidas por las autoridades para prevenir incidentes en el mar.

Te puede interesar Indomet pronostica lluvias y tronadas en varias provincias este domingo

Se esperan lluvias

El Indomet informó que, este martes el flujo de vientos del este y la presencia de una vaguada generarán nublados en localidades de las regiones del nordeste, este, el litoral costero caribeño, el valle del Cibao y la Cordillera Central.

La institución explicó que, estas condiciones atmosféricas afectarán principalmente localidades de Monseñor Nouel, La Vega, María Trinidad Sánchez, Duarte, Hermanas Mirabal, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, Santiago, Barahona, Azua, Bahoruco, Elías Piña y el Gran Santo Domingo.

En cuanto a las temperaturas, la entidad destacó que, estarán ligeramente calurosas durante el día, por efecto del viento predominante del este, y se tornarán agradables en la noche y madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, donde se prevén episodios de nieblas y neblinas, principalmente, hacia el valle de Neiba y la cordillera Central.