Lluvias provocadas por vaguada incidirán en el Gran Santo Domingo y otras provincias, dice Indomet

Indomet recomienda a embarcaciones pequeñas y medianas permanecer en puerto en varios tramos de las costas Atlántica y Caribeña por vientos fuertes y oleaje anormal. ( ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas continuarán favorables con la presencia de chubascos pasajeros y aislados en distintos puntos del país, debido a la incidencia de una vaguada combinada con el arrastre de humedad generado por el viento predominante del este/noreste.

Estas condiciones se registrarán desde tempranas horas y durante la mañana en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Espaillat.

En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán en forma de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, extendiéndose además hacia San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras localidades cercanas.

Para la noche, las lluvias disminuirán gradualmente, aunque persistirán algunos chubascos hacia la costa Atlántica.

Condiciones marítimas

El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa Atlántica, desde isla Saona hasta Cabo Francés Viejo, debido a vientos y oleaje anormal.

Asimismo, la recomendación aplica para la costa Caribeña desde isla Beata hasta playa Paraíso, en la provincia Barahona. En el resto del litoral se exhorta navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.

Temperaturas

Las temperaturas estarán agradables en las primeras horas del día, la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse nieblas y neblinas.

Las mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.

Mañana jueves

Para mañana jueves, el organismo indicó que el tiempo estará dominado por una vaguada en varios niveles de la troposfera, junto al incremento del viento y los efectos locales como el calentamiento diurno y el relieve.

Se prevén lluvias pasajeras en la mañana hacia el norte, noreste y sureste, mientras que en la tarde volverán los aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas en provincias como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo y el Gran Santo Domingo.