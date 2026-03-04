Lluvias provocadas por vaguada incidirán en el Gran Santo Domingo y otras provincias, dice Indomet
En la noche, las lluvias disminuirá gradualmente, aunque persistirán algunos chubascos hacia la costa Atlántica
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones meteorológicas continuarán favorables con la presencia de chubascos pasajeros y aislados en distintos puntos del país, debido a la incidencia de una vaguada combinada con el arrastre de humedad generado por el viento predominante del este/noreste.
Estas condiciones se registrarán desde tempranas horas y durante la mañana en provincias como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez y Espaillat.
En horas de la tarde, las precipitaciones se intensificarán en forma de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tronadas y ráfagas de viento, extendiéndose además hacia San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, Hermanas Mirabal, Santiago, Santiago Rodríguez y San Juan, entre otras localidades cercanas.
Para la noche, las lluvias disminuirán gradualmente, aunque persistirán algunos chubascos hacia la costa Atlántica.
Condiciones marítimas
El Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto en la costa Atlántica, desde isla Saona hasta Cabo Francés Viejo, debido a vientos y oleaje anormal.
Asimismo, la recomendación aplica para la costa Caribeña desde isla Beata hasta playa Paraíso, en la provincia Barahona. En el resto del litoral se exhorta navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.
Temperaturas
Las temperaturas estarán agradables en las primeras horas del día, la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles del interior, donde podrían presentarse nieblas y neblinas.
- Las mínimas estarán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 29 °C y 31 °C.
Mañana jueves
Para mañana jueves, el organismo indicó que el tiempo estará dominado por una vaguada en varios niveles de la troposfera, junto al incremento del viento y los efectos locales como el calentamiento diurno y el relieve.
Se prevén lluvias pasajeras en la mañana hacia el norte, noreste y sureste, mientras que en la tarde volverán los aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas en provincias como La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, La Vega, San Cristóbal, Santiago, Puerto Plata, Espaillat, La Romana, El Seibo y el Gran Santo Domingo.