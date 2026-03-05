Vaguada generará lluvias este jueves y se mantienen las restricciones en las costas

Clima en RD: Se prevén lluvias este jueves por una vaguada en Santo Domingo y otras provincias. ( NASA )

Una vaguada y el viento moderado del este/noreste generarán lluvias este jueves sobre varias provincias, mientras se mantienen las restricciones a las embarcaciones tanto en la costa Atlántica, como en la caribeña.

"Este jueves, desde horas matutinas, se presentarán chubascos aislados sobre poblados del litoral costero del Atlántico. Durante la tarde y hasta primeras horas de la noche, se prevén incrementos nubosos con aguaceros moderados a fuertes localmente, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento", indicó el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Estas lluvias serían principalmente en Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Vega, Santiago, entre otras cercanas.

Condiciones marítimas y recomendaciones

En cuanto a las condiciones marítimas, tanto en la costa Atlántica, como en la caribeña, se recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales.

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, siendo agradables durante la noche, la madrugada y primeras de la mañana debido a la influencia del viento del este/noreste, principalmente en zonas montañosas y valles del interior del país.

"Mañana viernes, prevemos que las condiciones del tiempo estén dominadas por el viento moderado del este/noreste y los efectos locales, provocando desde tempranas horas matutinas, chubascos aislados sobre La Altagracia, La Romana, El Seibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte y Hato Mayor", indicó.

En horas de la tarde, se esperan aumentos nubosos ocasionales con aguaceros dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en varias localidades de las regiones sureste, noreste, la Cordillera Central y el suroeste del país, especialmente en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Azua, San Juan, Bahoruco y Elías Piña, entre otras zonas cercanas. Disminuyendo gradualmente en la noche.