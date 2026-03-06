El Gran Santo Domingo y ocho provincias en alerta verde por vaguada

El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. ( DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS (FOTO DE ARCHIVO) )

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó en la tarde de este viernes que se amplía a nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

El organismo amplió la alerta tomando como consideración el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y la influencia del viento moderado del este, seguirán favoreciendo los nublados con lluvias débiles a moderadas.

En este sentido las provincias en alerta verde son:

Santo Domingo

Hermanas Mirabal

La Vega

Monseñor Nouel

San Cristóbal

Samaná

María Trinidad Sánchez

Duarte

Espaillat

Distrito Nacional.

Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

Recomendaciones para la navegación

De igual forma, en las costas del país (costa Atlántica y Caribeña), instruyó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales