El Gran Santo Domingo y ocho provincias en alerta verde por vaguada
El COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos y arroyos con alto volumen de agua y mantenerse en contacto con organismos de protección civil
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó en la tarde de este viernes que se amplía a nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.
El organismo amplió la alerta tomando como consideración el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y la influencia del viento moderado del este, seguirán favoreciendo los nublados con lluvias débiles a moderadas.
En este sentido las provincias en alerta verde son:
Santo Domingo
Hermanas Mirabal
La Vega
Monseñor Nouel
San Cristóbal
Samaná
María Trinidad Sánchez
Duarte
Espaillat
Distrito Nacional.
Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
- En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.
Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.
Recomendaciones para la navegación
De igual forma, en las costas del país (costa Atlántica y Caribeña), instruyó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales