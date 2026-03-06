×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
COE alerta lluvias
COE alerta lluvias

El Gran Santo Domingo y ocho provincias en alerta verde por vaguada

El COE recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos y arroyos con alto volumen de agua y mantenerse en contacto con organismos de protección civil

    Expandir imagen
    El Gran Santo Domingo y ocho provincias en alerta verde por vaguada
    El COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta. (DIARIO LIBRE/ KEVIN RIVAS (FOTO DE ARCHIVO))

    El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó en la tarde de este viernes que se amplía a nueve provincias y el Distrito Nacional en alerta verde, por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

    El organismo amplió la alerta tomando como consideración el informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que establece que la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera y la influencia del viento moderado del este, seguirán favoreciendo los nublados con lluvias débiles a moderadas.

    En este sentido las provincias en alerta verde son:

    • Santo Domingo

    • Hermanas Mirabal

    • La Vega

    • Monseñor Nouel

    • San Cristóbal

    • Samaná

    • María Trinidad Sánchez

    • Duarte

    • Espaillat

    • Distrito Nacional.

    Operaciones de Emergencias recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

    • En caso de aguaceros, el organismo hizo un llamado a los residentes en zonas de alto riesgo que habitan cerca de ríos, arroyos y cañadas a estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

    Asimismo, instó a la ciudadanía a mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencia a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OGTIC. Además, de seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

    Recomendaciones para la navegación

    De igual forma, en las costas del país (costa Atlántica y Caribeña), instruyó a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto debido a vientos fuertes y olas anormales

    TEMAS -