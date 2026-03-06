El Gran Santo Domingo y otras dos provincias en alerta verde por lluvias de este fin de semana

Clima en RD: El COE colocó cuatro provincias en alerta, incluyendo al Gran Santo Domingo. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes cuatro provincias en alerta por las lluvias que se prevén para este fin de semana, incluyendo al Gran Santo Domingo.

De acuerdo al informe del mediodía de este viernes, l as provincias en alerta verde son Monseñor Nouel , San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional (estos dos últimos comprendidos como el Gran Santo Domingo) .

En ese sentido, el COE recomendó a las personas abstenerse de cruzar ríos , arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Las lluvias

De acuerdo con el informe del Instituto Dominicano de Meteorología ( Indomet ), este viernes y el fin de semana se registrarán lluvias en diferentes regiones del país debido a la incidencia de una vaguada y al arrastre de humedad provocado por el viento moderado del este.

También se mantienen las restricciones marítimas para embarcaciones tanto en la costa atlántica, como en la caribeña.

Según el informe meteorológico, las precipitaciones se intensificarán en horas de la tarde, cuando se prevén aguaceros localmente moderados a fuertes, acompañados de tronadas aisladas y ráfagas de viento.

Estas luvias estarán concentrándose hacia San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, San Juan, Bahoruco y Elías Piña. En la noche, algunos chubascos se esperan sobre la costa del Atlántico.

Oleaje

El Indomet reiteró que continúan vigentes las recomendaciones marítimas tanto en la costa Atlántica como en la caribeña.

En ese sentido, exhortó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto debido a la presencia de vientos fuertes y oleaje anormal en ambas costas del país.

Según el Indomet, entre Cabo Engaño y Miches, en las provincias La Altagracia y El Seibo, se reporta oleaje de entre 6 y 8 pies de altura, aumentando mar adentro.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, la entidad indicó que se mantendrán ligeramente calurosas durante el día. Sin embargo, en la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana serán más agradables, especialmente en zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la influencia del viento del este.