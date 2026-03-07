Vaguada generará fuertes lluvias y tormentas en el Gran Santo Domingo y otras provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que una vaguada continuará incidiendo en las condiciones del tiempo este sábado 7 de marzo, generando aguaceros dispersos, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en varias provincias de la República Dominicana.

Desde las primeras horas de la mañana se han observado nublados acompañados de lluvias y tormentas eléctricas a distancia en zonas de la costa norte, especialmente en las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata y Hato Mayor. Estas precipitaciones podrían extenderse durante el resto de la mañana hacia localidades cercanas.

El organismo meteorológico explicó que, después del mediodía, la combinación de la vaguada con el calentamiento diurno favorecerá nuevos incrementos nubosos que provocarán aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como San Pedro de Macorís, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago y el Gran Santo Domingo, entre otras localidades.

Para horas de la noche, el informe señala que continuarán registrándose aguaceros dispersos y algunas tronadas en provincias de la costa sur, entre ellas Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Pronóstico para el domingo

El Indomet indicó que la vaguada seguirá afectando el territorio nacional el domingo. Durante las primeras horas del día se prevén aguaceros dispersos en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, extendiéndose posteriormente hacia zonas cercanas.

En la tarde, el organismo prevé nuevos incrementos de la nubosidad con aguaceros dispersos y tronadas en provincias como Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, San Cristóbal, San José de Ocoa, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Azua, San Juan y el Gran Santo Domingo, entre otras áreas.

Las precipitaciones disminuirán gradualmente al iniciar la noche, dando paso a un cielo con nubes dispersas y chubascos pasajeros, principalmente en localidades cercanas a la costa norte.

Condiciones marítimas y alertas

El organismo también advirtió sobre condiciones marítimas peligrosas en ambas costas, por lo que recomendó a los operadores de embarcaciones pequeñas, frágiles y medianas permanecer en puerto debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Ante este panorama, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene alerta verde para varias demarcaciones por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas o repentinas.

Las provincias bajo alerta son:

Santo Domingo

Distrito Nacional

Hermanas Mirabal

La Vega

Monseñor Nouel

San Cristóbal

Samaná

María Trinidad Sánchez

Duarte

Espaillat

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las precauciones necesarias ante las lluvias pronosticadas para este fin de semana.