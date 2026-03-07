El COE eleva niveles de alerta por lluvias intensas en varias provincias del país

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este sábado sobre el incremento de los niveles de alerta en varias provincias y el Distrito Nacional, debido a las lluvias generadas por una vaguada que afecta las condiciones del tiempo en gran parte de la República Dominicana.

La decisión fue adoptada tras el más reciente boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el cual señala que imágenes satelitales y radares meteorológicos muestran aumentos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante la mañana, las precipitaciones han incidido principalmente en las provincias María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat y Hermanas Mirabal, condiciones asociadas a un patrón atmosférico húmedo e inestable provocado por una vaguada fortalecida.

Para horas de la tarde, el organismo meteorológico prevé que las lluvias se tornen más frecuentes e intensas, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, Elías Piña, Independencia, Barahona, Pedernales y Bahoruco, entre otras localidades. Estas precipitaciones podrían extenderse durante la noche.

Provincias bajo alerta

El COE informó que tres provincias se encuentran en alerta amarilla, mientras que once permanecen en alerta verde, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones repentinas o urbanas.

En alerta amarilla se encuentran:

San Cristóbal

Monseñor Nouel

María Trinidad Sánchez

Mientras que en alerta verde están:

Sánchez Ramírez

Santo Domingo

Monte Plata

Duarte

Espaillat

Distrito Nacional

Samaná

San José de Ocoa

Puerto Plata

Hermanas Mirabal

La Vega

Condiciones marítimas

El organismo también advirtió sobre condiciones peligrosas en las costas caribeña y atlántica, recomendando a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas permanecer en puerto debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Recomendaciones

El COE exhortó a la población a mantenerse en contacto con los organismos de protección civil, como la Defensa Civil Dominicana, la Cruz Roja Dominicana, la Policía Nacional de la República Dominicana y los cuerpos de bomberos.

Asimismo, recomendó a los residentes en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas tomar precauciones ante posibles crecidas y evitar cruzar corrientes de agua con alto caudal o utilizar balnearios en las provincias bajo alerta.