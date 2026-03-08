×
Lluvias
Lluvias

Seguirán las lluvias por incidencia de una vaguada sobre el país

El Indomet mantiene alerta por inundaciones y crecidas repentinas

    Seguirán las lluvias por incidencia de una vaguada sobre el país
    Una calle inundada tras las lluvias registradas en Santo Domingo. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, continuarán produciéndose aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

    Para este lunes, el organismo prevé en su último boletín que desde tempranas horas se registren chubascos moderados, ocasionalmente con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias como María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Espaillat y Hermanas Mirabal, así como en zonas costeras de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

    Durante la tarde, estas precipitaciones tenderán a concentrarse hacia sectores del norte de Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, el sur de Santiago, San Juan y Elías Piña, en forma de aguaceros moderados a localmente fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento. Las lluvias disminuirán gradualmente durante la noche.

    El Gran Santo Domingo

    En cuanto al Gran Santo Domingo, el Indomet prevé condiciones de medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche de este lunes en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste.

    • Respecto a las temperaturas, el organismo indicó que las mínimas oscilarán entre los 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 29 °C y 31 °C.

    El Indomet señaló, además, que se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

    Recomendaciones para las costas

    Para las costas atlántica y caribeña, recomendó a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto por vientos fuertes y oleaje anormal.

