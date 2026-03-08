Seguirán las lluvias por incidencia de una vaguada sobre el país

Una calle inundada tras las lluvias registradas en Santo Domingo. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este domingo que, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, continuarán produciéndose aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento en varias provincias del país.

Para este lunes, el organismo prevé en su último boletín que desde tempranas horas se registren chubascos moderados, ocasionalmente con tronadas aisladas y ráfagas de viento sobre provincias como María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Espaillat y Hermanas Mirabal, así como en zonas costeras de La Altagracia, El Seibo y Hato Mayor.

Durante la tarde, estas precipitaciones tenderán a concentrarse hacia sectores del norte de Santo Domingo, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, el sur de Santiago, San Juan y Elías Piña, en forma de aguaceros moderados a localmente fuertes, con tormentas eléctricas, posibles granizadas aisladas y ráfagas de viento. Las lluvias disminuirán gradualmente durante la noche.

El Gran Santo Domingo

En cuanto al Gran Santo Domingo, el Indomet prevé condiciones de medio nublado a nublado con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento hasta las primeras horas de la noche de este lunes en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Norte, Este y Oeste.

Respecto a las temperaturas, el organismo indicó que las mínimas oscilarán entre los 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se situarán entre los 29 °C y 31 °C.

El Indomet señaló, además, que se mantienen los niveles de alerta y aviso meteorológico ante posibles inundaciones urbanas y crecidas repentinas de ríos, arroyos y cañadas.

Recomendaciones para las costas

Para las costas atlántica y caribeña, recomendó a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto por vientos fuertes y oleaje anormal.

