Una vaguada seguirá provocando lluvias este domingo en algunas zonas del país

Tres ciudadanas caminan con sombrillas en un día de lluvia. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Las condiciones meteorológicas en el país estarán dominadas este domingo por la incidencia de una vaguada, la cual continuará generando inestabilidad atmosférica y provocando lluvias ligeras a moderadas en sectores costeros del Atlántico y del Caribe, así como en zonas del centro del país durante las primeras horas de la mañana.

Así lo informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en su más reciente informe del tiempo.

De acuerdo con el organismo, para la tarde y las primeras horas de la noche se esperan aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas con posibilidad de granizo aislado y ráfagas de viento en varias provincias del sureste, nordeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.

Ante estas condiciones, el Indomet recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones de los boletines oficiales.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 20 y 22 °C, y máximas entre 29 y 31 °C.

Recomendaciones para las costas

Para las costas atlántica y la caribeña, el Indomet recomendó a las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a la presencia de vientos fuertes y olas anormales.

Pronóstico para el lunes y martes

Para el lunes, las condiciones meteorológicas permanecerán bajo la incidencia de la vaguada, combinada con un viento moderado del este. Esta situación favorecerá, principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche, un aumento de la nubosidad acompañado de aguaceros que podrían ser moderados a fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Estas precipitaciones se prevén especialmente sobre las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza, incluyendo provincias como Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata y Sánchez Ramírez, entre otras.

De acuerdo con el Indomet, para el martes, el país continuará bajo la influencia de la vaguada y del viento del este, lo que mantendrá un ambiente húmedo e inestable.

Desde la madrugada podrían registrarse algunas lluvias en provincias del nordeste y norte del país. En horas de la tarde se esperan aumentos de la nubosidad con aguaceros que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Hato Mayor, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Santo Domingo y Sánchez Ramírez.

Estas lluvias podrían extenderse hacia la Cordillera Central, la zona fronteriza, el sureste y también hacia las regiones norte y noreste hasta las primeras horas de la noche.