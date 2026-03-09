Lluvias provocan inundaciones e incomunicación temporal en comunidades del país

Clima en RD: Las lluvias en República Dominicana causan inundaciones y incomunicación en varias comunidades. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este lunes que las recientes lluvias asociadas a una vaguada generaron inundaciones urbanas y la incomunicación temporal de varias comunidades en las provincias María Trinidad Sánchez y Monte Plata.

Según el informe emitido al mediodía de este lunes, en la provincia María Trinidad Sánchez, las fuertes precipitaciones provocaron inundaciones urbanas en las carreteras El Factor–Nagua, Sánchez y Ramón Melo.

No obstante, las autoridades indicaron que la situación retornó posteriormente a la normalidad.

Incomunicación en Monte Plata

Mientras tanto, en la provincia Monte Plata, por desbordamiento del río Ozama quedaron incomunicadas de manera temporal las comunidades El Callejón, La Ensenada, Terrayes, La Cueva Arriba y La Cueva Abajo.

Luego las comunidades afectadas lograron restablecer la comunicación y la situación volvió a la normalidad.

Alertas del COE

El COE mantiene un total de 11 provincias en alerta, de las cuales tres están en amarilla y 11 en verde.

En alerta amarilla están:

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

Las provincias en alerta verde son:

Monseñor Nouel

Monte Plata

Samaná

María Trinidad Sánchez

San José de Ocoa

La Vega

Sánchez Ramírez

Duarte

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.