La vaguada estacionaria entre Cuba y Haití ha generado un patrón lluvioso atípico, con fuertes lluvias

Varias localidades registran acumulados de más de 100 milímetros de lluvias

  • Melbin Gómez - Twitter
Expandir imagen
Una vaguada estacionaria provoca lluvias inusuales en República Dominicana durante marzo
Una calle inundada tras las lluvias registradas en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/ARCHIVO)

El mes de marzo ha registrado frecuentes lluvias, una situación atípica para esta época del año y que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), está asociada a una vaguada que se ha mantenido estacionaria entre Cuba y Haití, generando abundante humedad sobre el país.

La predictora del Indomet, Damaris Mercedes, explicó este lunes que este sistema atmosférico ha provocado un patrón lluvioso atípico durante los primeros días del mes.

Destacó que la vaguada se ha quedado estacionaria entre Cuba y Haití, lo que ha traído bastante humedad hacia el territorio dominicano, favoreciendo las lluvias en diferentes provincias.

Un marzo poco típico

Mercedes recordó que marzo no suele ser un mes muy lluvioso en República Dominicana.

Agregó que los frentes fríos ya comienzan a desplazarse más al norte del Caribe, por lo que su incidencia sobre el país será cada vez menor en las próximas semanas.

Acumulados de lluvia

Varias localidades del país registraron acumulados significativos de lluvias entre el 3 y el 7 de marzo, con valores que superaron los 130 milímetros en algunas zonas.

Un informe de la División de Hidrometeorología indica que San Cristóbal encabezó los registros con 134.6 milímetros, seguido de Villa Altagracia con 129.1 mm y el Aeropuerto La Isabela en Santo Domingo con 125.3 mm.

Expandir imagen
Infografía
Varias localidades del país registraron acumulados significativos de lluvias. (INDOMET)

Otros acumulados importantes incluyen:

  • Juma Bejucal: 116.5 mm
  • Bonao: 112.3 mm
  • Aeropuerto del Cibao: 96.4 mm
  • Palo Indio: 87.4 mm
  • El Factor 86.2 mm
  • La Vega: 80.9 mm
  • Aeropuerto Gregorio Luperón: 78.9 mm
  • Centro de los Héroes: 71.6 mm

Condiciones comenzarán a mejorar

Damaris Mercedes explicó que el patrón lluvioso comenzará a disminuir hacia el final de la semana.

Agregó que las lluvias se mantendrán hasta el miércoles, pero a partir del jueves comenzarán a reducirse debido a la incidencia de una masa de aire con menor contenido de humedad.

Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.