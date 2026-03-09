×
Clima en RD

Vaguada provocará aguaceros en gran parte del país este lunes

Se recomienda precaución en las costas atlántica y caribeña debido a vientos fuertes y oleaje anormal

  • Melbin Gómez - Twitter
Expandir imagen
Vaguada provocará aguaceros en gran parte del país este lunes
Clima en RD: Aguaceros moderados a fuertes en varias provincias del país. (NASA)

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este lunes que una vaguada, combinada con un viento moderado del este, continuará generando lluvias de diferentes intensidades en varias regiones del territorio nacional.

De acuerdo con el informe meteorológico, las lluvias estarán acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente hasta las primeras horas de la noche.

El Indomet explicó que desde tempranas horas del día se registrarán precipitaciones débiles a moderadas en localidades de las regiones noreste, sureste, norte y la Cordillera Central.

Incremento de lluvias en la tarde

En tanto que durante la tarde se prevé un incremento significativo de las lluvias, las cuales podrían ser moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas.

Entre las provincias con mayor probabilidad de precipitaciones se encuentran Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Samaná, Monte Plata, Sánchez Ramírez, La Altagracia, Santiago, San Juan y Elías Piña, entre otras.

Precauciones en las costas

Asimismo, el Indomet recomendó precaución en algunos sectores de las costas atlántica y caribeña, donde se registran vientos fuertes y oleaje anormal. En ese sentido, exhortó a los operadores de pequeñas, medianas y frágiles embarcaciones a permanecer en puerto hasta que mejoren las condiciones marítimas.

Para el Distrito Nacional, el informe indica que durante la tarde y la noche el ambiente estará medio nublado a nublado, con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Licenciado en Comunicación Social mención Periodismo con un Máster en Gestión de la Comunicación Empresarial y más de 12 años en medios de comunicación.