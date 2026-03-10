Lluvias por vaguada dejan 20 acueductos fuera de servicio y afectan a 162 mil personas

Clima en RD: Un total de 11 provincias se mantienen bajo alerta. ( COE )

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este martes que las fuertes lluvias provocadas por una vaguada han afectado un total de 20 acueductos, los cuales se encuentran fuera de servicio total.

Según el informe del mediodía de este martes, esta situación afecta aproximadamente a 162,217 usuarios en distintas localidades.

Mientras tanto, en la provincia Monte Plata, varias comunidades quedaron incomunicadas debido al incremento en el caudal de importantes ríos de la zona.

Debido al aumento de cauce del rio Mijo quedó incomunicada la comunidad Hacienda Estrella. Además, debido al aumento de cauce del rio Ozama quedaron incomunicadas las comunidades: Yamasá y Don Juan. También debido aumento de cauce del rio Ozama quedó incomunicada la comunidad de La Guázuma.

Alertas

El COE mantiene una provincia en alerta amarilla y 10 en verde, debido a que actualmente se producen lluvias moderadas a localmente fuerte en varias localidades.

En alerta amarilla está:

San Cristóbal

Las provincias en alerta verde son:

Monseñor Nouel

Monte Plata

Santiago

Distrito Nacional

María Trinidad Sánchez

San José de Ocoa

La Vega

Sánchez Ramírez

Duarte

Santo Domingo

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.

Lluvias

Este miércoles se prevé un ambiente mayormente nublado con la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias, mientras continúa vigente la recomendación por oleaje y viento anormal en ambas costas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se mantendrá la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, combinada con un viento moderado del este, lo que favorecerá condiciones de lluvias.

De acuerdo con el informe meteorológico, se prevé que las condiciones climáticas se tornen más intensas durante la tarde y las primeras horas de la noche, cuando se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones y posibles granizadas en varias provincias.