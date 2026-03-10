Vaguada provocará aguaceros este martes con varias provincias en alerta y restricciones en costas

Clima en RD: Las autoridades marítimas recomiendan a los operadores de embarcaciones permanecer en puerto. ( NASA )

Este miércoles se prevé un ambiente mayormente nublado con la ocurrencia de aguaceros, tronadas y ráfagas de viento en varias provincias, mientras continúa vigente la recomendación por oleaje y viento anormal en ambas costas.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este martes se mantendrá la incidencia de una vaguada en los niveles medios y altos de la troposfera, combinada con un viento moderado del este, lo que favorecerá condiciones de lluvias.

De acuerdo con el informe meteorológico, desde las horas de la mañana se observará un ambiente mayormente nublado acompañado de chubascos dispersos, principalmente hacia el litoral nordeste y la llanura oriental del país.

Prevé que las condiciones climáticas se tornen más intensas durante la tarde y las primeras horas de la noche, cuando se prevén aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento muy fuertes en ocasiones y posibles granizadas en varias provincias.

Recomendaciones para la navegación marítima

Las lluvias serán especialmente zonas del valle del Cibao, el nordeste, el sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza. Entre las provincias bajo estas condiciones se encuentran el Gran Santo Domingo, Monte Plata, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, La Vega, Santiago, Azua, San Juan, Peravia, San José de Ocoa, Independencia y Elías Piña.

En cuanto a las condiciones marítimas, las autoridades mantienen la recomendación para los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas de permanecer en puerto tanto en la costa atlántica como en la caribeña, debido a vientos fuertes y oleaje anormal.

Para el Distrito Nacional se pronostica nublado durante la tarde con aguaceros moderados a fuertes, tronadas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán agradables, con mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Alertas del COE

El COE mantiene un total de 11 provincias en alerta, de las cuales tres están en amarilla y 8 en verde.

En alerta amarilla están:

San Cristóbal

Santo Domingo

Distrito Nacional

Las provincias en alerta verde son:

Monseñor Nouel

Monte Plata

Samaná

María Trinidad Sánchez

San José de Ocoa

La Vega

Sánchez Ramírez

Duarte

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en las costas atlántica y caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones deben permanecer en puerto, debido a vientos fuertes y olas anormales.