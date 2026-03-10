Indomet: vaguada seguirá provocando lluvias este miércoles

Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este mañana miércoles continuarán registrándose lluvias en varias zonas del país, debido a la incidencia de una vaguada y a la humedad generada por el viento del este.

Según el informe del tiempo, durante horas de la mañana podrían presentarse chubascos pasajeros en provincias del noreste y el este, entre ellas Duarte, Hermanas Mirabal, Samaná, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y María Trinidad Sánchez.

Mientras que, en horas de la tarde, se esperan aguaceros localmente moderados, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento en Monte Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, La Vega, San Juan y sectores del Gran Santo Domingo.

El Indomet explicó que las lluvias irán disminuyendo gradualmente durante la noche, aunque algunas localidades podrían mantener nublados ocasionales.

Las temperaturas mínimas se mantendrán entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Pronóstico para el jueves

Para este jueves, Meteorología prevé una disminución gradual de las precipitaciones por la incidencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la troposfera.

No obstante, la entidad indicó que todavía podrían registrarse aguaceros aislados con tronadas ocasionales, principalmente en provincias del sureste, la Cordillera Central, el suroeste y la zona fronteriza, condiciones que tenderán a mejorar en horas de la noche.

Para el Distrito Nacional habrá incrementos nubosos en la tarde con lluvias aisladas y para el gran Santo Domingo, un incremento nubloso en horas de la tarde con chubascos distanciados.