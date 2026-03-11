×
Las lluvias continúan este miércoles, pero comenzarán a disminuir gradualmente

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas estarán entre 28 °C y 30 °C

    Las lluvias continúan este miércoles, pero comenzarán a disminuir gradualmente
    Clima en RD: Este miércoles, se prevén lluvias en República Dominicana, con aguaceros y temperaturas entre 20 °C y 30 °C. (NASA)

    El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante este miércoles las lluvias continuarán en varias zonas del país, aunque se espera que comiencen a disminuir de forma gradual debido a una reducción del contenido de humedad en la masa de aire que incide sobre el territorio nacional.

    No obstante, la presencia de una vaguada seguirá generando algunas condiciones de inestabilidad, por lo que se prevén chubascos pasajeros en horas de la mañana en provincias del este y noreste como La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná y María Trinidad Sánchez, entre otras localidades cercanas.

    Para horas de la tarde, la entidad meteorológica prevé incrementos de la nubosidad que podrían provocar aguaceros localmente moderados y posibles tronadas en varias provincias, entre ellas Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Azua, San Juan y Elías Piña.

    En el Distrito Nacional se prevén incrementos nubosos durante la tarde, con aguaceros dispersos y posibles tronadas que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche.

    Temperaturas y recomendaciones

    En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que las mínimas estarán entre los 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas oscilarán entre los 28 °C y 30 °C.

    Asimismo, el Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución en la costa atlántica desde Cabo Cabrón hasta Cabo Engaño, así como en toda la costa caribeña, debido a viento y oleaje anormal.

    En el resto de la costa atlántica, las autoridades indicaron que las condiciones marítimas permiten la navegación sin restricciones.

    El Centro Nacional de Pronóstico del Indomet modificó los niveles de alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas.

    Se mantienen en alerta las provincias

    • Santo Domingo
    • San José de Ocoa
    • Monseñor Nouel
    • San Cristóbal
